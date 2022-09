1 Mit einem Tierabwehrspray hat ein 17-Jähriger in Pleidelsheim auf Polizisten gesprüht (Symbolbild). Foto: dpa/Christophe Gateau

Wegen eines Streits zwischen Geschwistern wird die Polizei in eine Wohnung in Pleidelsheim gerufen. Vier Beamte werden bei dem Einsatz leicht verletzt.















Ein 17-Jähriger hat am Sonntagabend in Pleidelsheim (Kreis Ludwigsburg) zwei Polizeibeamtinnen und zwei -beamte mit Pfefferspray besprüht und hierdurch leicht verletzt. Vorausgegangen war dem Angriff ein Streit zwischen dem 17 Jahre alten Jugendlichen und seiner 21-jährigen Schwester, in dessen Verlauf er die ältere Schwester geschlagen hatte. Nachdem die Polizei gegen 18.35 Uhr eingetroffen war, stellten die Einsatzkräfte fest, dass sich der Jugendliche in ein Zimmer zurückgezogen hatte, das nur über eine beengte Wendeltreppe zu erreichen war. Die Aufforderungen, herunterzukommen, ignorierte der 17-Jährige.

Als die Beamten und Beamtinnen zu ihm nach oben gingen, reagierte der Jugendliche indem er sie mit einem Tierabwehrspray besprühte. Den Beamten blieb erst einmal nur der Rückzug. Der Teenager indes setzte ihnen nach und besprühte sie ein weiteres Mal. Währenddessen beleidigte der Jugendliche die beiden Polizistinnen auf das Übelste. Im weiteren Verlauf gelang es den vier Beamtinnen und Beamten den 17-Jährigen zu überwältigen und ihm Handschellen anzulegen. Ein Rettungsdienst, der sich um die Polizei kümmerte, war ebenfalls im Einsatz.

Der 17-Jährige befindet sich nun in einer psychiatrische Einrichtung. Gegen ihn wird wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und gefährlicher Körperverletzung ermittelt.