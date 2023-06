1 Ein Schwerverletzter: Die Polizei ermittelt nach einer Auseinandersetzung. Foto: dpa/Friso Gentsch

Eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern eskaliert heftig und endet mit einem Schwerverletzten.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Mit schweren Verletzungen musste ein 30 Jahre alter Mann am Donnerstag vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Zuvor war es im Bereich einer Flüchtlingsunterkunft in der Poppenweilerstraße in Marbach am Neckar zu einer heftigen Auseinandersetzung gekommen.