1 Der 35-Jährige kam laut Polizei mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: dpa/Carsten Rehder

In Bad Cannstatt ist am Donnerstagabend ein verbaler Streit eskaliert. Ein 32 Jahre alter Mann griff einen 35-Jährigen mit einem Messer an und verletzte ihn dabei schwer. Die Polizei sucht Zeugen.











Die Polizei hat am Donnerstagabend in Stuttgart Bad Cannstatt einen 32 Jahre alten Mann festgenommen. Der Mann steht im Verdacht, in einer Wohnung an der Nauheimer Straße einen 35-Jährigen bei einem Streit mit einem Messer schwer verletzt zu haben.