Eigentlich ist ein Spielplatz ja ein Ort, an dem Kinder sich austoben. Donnerstagnachmittag waren es aber drei Erwachsene, die in Ludwigsburg „getobt“ haben – wenn auch in anderer Hinsicht. Eine 18-Jährige hatte mit einer Freundin gegen 17 Uhr auf einer Spielfläche zwischen der Marbacher Straße und dem „Hungerberg“ Alkohol getrunken. Einem 25 und 26 Jahre altem Paar, das mit einem Kind vor Ort war, missfiel dies. Sie sprachen die 18-Jährige an und sollen auch beleidigend geworden sein. Schlussendlich wurden alle handgreiflich.

Während des Streits wurden alle Beteiligte verletzt

Der Polizei ist es bisher nicht gelungen, den genauen Tatablauf zu klären. Jedenfalls wurden alle Beteiligten verletzt, außerdem wurde eine Jacke beschädigt. Vor Ort musste die 18-Jährige einen Alkoholtest machen, der ein Ergebnis von 1,5 Promille lieferte. Während des Streits soll eine weitere Frau mit Kindern vor Ort gewesen, die sich ebenso wie andere Zeugen bei der Polizei unter 0 71 41 / 18 53 53 melden mögen.