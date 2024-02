Streit am Bahnhof in Ludwigsburg: 27-Jährigen wird niedergestochen

Streit am Bahnhof in Ludwigsburg

1 Die Bundespolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. (Symbolbild) Foto: Imago//Achim Duwentäster

Ein 27-Jähriger ist am Bahnhof in Ludwigsburg mit einer fünfköpfigen Gruppe in Streit geraten. Daraus entwickelte sich eine Prügelei, bei der einer der Angreifer schließlich zum Messer griff.











Link kopiert



Ein 27-Jähriger ist am Montagvormittag am Bahnhof in Ludwigsburg mit einem Messer niedergestochen worden. Wie die Polizei mitteilt, soll der Mann gegen 10.45 Uhr am Bahnsteig 2/3 mit einer Gruppe von fünf Jugendlichen in Streit geraten sein. Die Situation eskalierte schnell: Nach kurzer Zeit trat einer der jungen Männer dem 27-Jährigen in den Rücken, woraufhin dieser zu Boden fiel. Im Anschluss sollen mehrere Mitglieder der Gruppe auf ihn eingetreten und eingeschlagen haben. Schließlich zog einer der Angreifer ein Messer und verletzte den Mann damit schwer.