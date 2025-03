1 Am Montag bleiben viele Flugzeuge am Boden. Diejenigen, die mitfliegen wollten, gezwungenermaßen ebenfalls. Foto: dpa/Boris Roessler

Viele Flugzeuge werden am Montag am Boden bleiben. Was können Reisende dann tun? Welche Rechte haben Fluggäste? Und welche Fristen gibt es? Das Wichtigste im Überblick:











Link kopiert



An 13 deutschen Flughäfen – darunter auch der in Stuttgart – wird an diesem Montag (10. März) gestreikt. Die Luftsicherheitskräfte sind von der Gewerkschaft Verdi aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Das dürfte vielen Reisenden einen Strich durch die Rechnung machen. Was aber können Betroffene tun?