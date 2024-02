Streik in Stuttgart: Wie kann ein erneutes Chaos am Bosch-Krankenhaus verhindert werden?

1 Dass Rettungswagen im Stau an der Einfahrt zum Robert-Bosch-Krankenhaus stecken bleiben, soll sich nicht wiederholen. Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Der Streik der SSB-Mitarbeiter am vergangenen Mittwoch hatte verheerende Auswirkungen am Robert-Bosch-Krankenhaus. Es herrschte ein Parkchaos, teilweise war die Zufahrt zur Notfallaufnahme blockiert. Das soll am 1. März verhindert werden. Dann wird nämlich erneut gestreikt.











Die teils dramatischen Szenen am Robert-Bosch-Krankenhaus (RBK) am vergangenen Mittwoch sollen sich nicht wiederholen. Durch den Streik bei der Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) war der Andrang auf dem Cannstatter Burgholzhof so groß, dass ein absolutes Parkchaos herrschte. Zeitweise ging an der Einfahrt und auf den Zubringerstraßen nichts mehr. Die Folge: Die Zufahrt zur Notaufnahme war für Rettungswagen blockiert. Nun hat die Gewerkschaft Verdi gemeinsam mit Fridays for Future für den 1. März zu einem bundesweiten Klimastreik-Aktionstag aufgerufen. Betroffen wären davon auch wieder die Busse und Stadtbahnen der SSB in Stuttgart.