Streik in Arztpraxen: Auch in Stuttgart sind wohl viele Praxen von Weihnachten bis Neujahr zu

Auch in Stuttgart sind wohl viele Praxen von Weihnachten bis Neujahr zu

Streik in Arztpraxen

1 Geschlossen: Diesen Aushang könnten Patienten zwischen den Jahren auch in Stuttgart und der Region häufiger lesen. Foto: dpa/Patrick Pleul

Aus Protest gegen die Politik haben viele Arztpraxen zwischen Weihnachten und Neujahr geschlossen. Was Patientinnen und Patienten, die ärztliche Hilfe benötigen, jetzt beachten müssen.











Wer über Weihnachten krank wird und ärztliche Hilfe braucht, muss in diesem Jahr mit besonders langen Wartezeiten rechnen. Viele niedergelassene Ärztinnen und Ärzte in ganz Deutschland, und somit auch in Stuttgart und der Region, protestieren gegen die Politik von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD): „Die Praxis bleibt geschlossen“ – diesen Aushang werden Patientinnen und Patienten daher zwischen den Jahren häufiger lesen. Der Virchowbund, der Verband der niedergelassenen Ärzte Deutschlands, hat mit zahlreichen weiteren Ärzteverbänden wie Medi Baden-Württemberg zu Praxisschließungen vom 27. bis zum 29.12 aufgerufen, sprich: Viele Ärzte werden bis ins neue Jahr nicht greifbar sein.