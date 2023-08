Beschädigung und Randale in Zügen

1 In zwei Zügen ist es am Sonntag bei Backnang zu unschönen Vorfällen mit aggressiven Passagieren gekommen. Foto: imago images/Arnulf Hettrich

Die Bundespolizei beklagt gleich zwei Vorfälle an einem Tag auf der Fahrt von oder nach Backnang. Zu beiden werden noch Zeugen gesucht.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ein bisher unbekannter Mann hat am Freitagnachmittag in der S-Bahn-Linie 3 auf der Fahrt zwischen Backnang und Stuttgart offenbar mutwillig mehrere Sitzpolster mit einem spitzen Gegenstand beschädigt. Wie die Bundespolizei mitteilte, war der Mann, der als etwa 40 Jahre alt, schlank, mit grau-blonden Haaren und Vollbart beschrieben wird, in der Zeit zwischen 17 und 17.40 Uhr tätig. Die Polizei wurde verständigt, doch es gelang dem Mann, vor den Beamten zu fliehen.