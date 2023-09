Was bringt der September? Wir stellen die elf interessantesten TV-Serien vor, die bei Netflix, Amazon Prime, Apple TV+, Disney+ und Co. starten.

1. Das Rad der Zeit

Die Serie hat alles, was ein High-Fantasy-Epos braucht, erzählt bildgewaltig von einer Gruppe Unerschrockener, die allen Widerständen trotzend in einer dunklen magischen Welt ihre Heldenreise antritt. Zwar erfüllte die auf Robert Jordans Romanzyklus „Das Rad der Zeit“ basierende Serie beim Start im Jahr 2021 nicht die Hoffnungen, ein neues „Game of Thrones“ zu sein. Eine Fortsetzung spendiert Amazon der Story trotzdem. Amazon, 1. September

2. Die drei !!!

Für alle Babyboomer, die dieses Jahrtausend verschlafen haben: Nein, das ist kein Schreibfehler. Die Serie erzählt nicht von den Hobbydetektiven Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews, besser bekannt als „Die drei ???“, die seit 1979 die Hörspielhelden Heranwachsender waren. Die drei !!! sind Kim Jülich, Franziska Winkler und Marie Grevenbroich. Sie ermitteln zwar erst seit 2006, sind aber mindestens so clever wie das ältere Jungs-Pendant. Nachdem sie mit ihren Fällen schon 100 Bände und einen Kinofilm gefüllt haben, werden sie nun auch Serienstars. Disney+, 6. September

3. Liebes Kind

Willkommen im Herbst der Psychothriller-Streamingserien aus Deutschland. Den Auftakt macht die sechsteilige Miniserie „Liebes Kind“, die auf Romy Hausmanns Bestseller basiert. Die albtraumhafte Story handelt von einer eingesperrten Frau und ihren zwei Kindern. Und wer von solchen verstörenden Storys gar nicht genug bekommen kann, darf sich schon auf die Serienfassung von Sebastian Fitzeks „Die Therapie“ freuen, die am 26. Oktober bei Amazon Prime startet. Netflix, 7. September

4. The Changeling

Als ein Märchen für Erwachsene kommt diese Serie daher, die, ja, richtig geraten, ebenfalls auf einem Bestseller beruht. In Victor LaValles Fantasy-Horror-Roman aus dem Jahr 2017 irrt ein Vater, der schwere Verluste erlitten hat, durch ein magisch aufgeladenes New York. Apple TV+, 8. September

5. Körper in Flammen

Die spanische Miniserie bedient sich zwar nicht eines Bestsellers, dafür aber einer True-Crime-Story, in der es um einen Sexskandal und eine verkohlte Leiche geht, die in der Nähe von Barcelona gefunden wird. Die weibliche Hauptrolle spielt Úrsula Corberó aus „Haus des Geldes“. Netflix, 8. September

6. Hostage

In der schwedischen Thrillerserie, die im Original „Kapningen“ heißt, wollen die Kriminologen Fredrika Bergman (Live Mjönes) und Alex Recht (Jonas Karlsson) verhindern, dass ein Flugzeugentführer seine Drohung wahr macht und den Flieger samt allen Passagieren an Bord explodieren lässt. Serienjunkies kennen Bergman und Recht bereits aus der Serie „Stockholm Requiem“. „Hostage“ ist ein Spin-off. Magenta TV, 10. September

7. The Morning Show

Die grandiose Serie mit Jennifer Aniston und Reese Witherspoon inszeniert das US-amerikanische Frühstücksfernsehen als Schlachtfeld der Metoo-Debatte, Jahrmarkt der Eitelkeiten und als Ort, an dem sich der Journalismus täglich neu infrage stellen muss. In der dritten Staffel muss der Sender, der die Show ausstrahlt, für den die beiden Hauptfiguren arbeiten, ums Überleben kämpfen. Apple TV+, 13. September

8. Sex Education

Der Aufklärungsunterricht bei Netflix geht mit einer vierten Lektion zu Ende. Otis und Eric wechseln von der Moordale Secondary School auf das Cavendish Sixth Form College – und beide träumen von einem Neuanfang. Doch auf den Kulturschock, der sie am College erwartet, sind sie nicht vorbereitet. Und während Maeve versucht, an einem US-College ihren Weg zu finden, muss Otis feststellen, dass er nicht mehr der einzige Amateur-Sextherapeut an der Schule ist. Netflix, 21. September

9. The Continental

Für alle, die sich immer schon gefragt haben, was passiert ist, bevor John Wick zum Profikiller wurde, dem liefert „The Continental“ Antworten. Die Serie ist ein Prequel zu den „John Wick“-Filmen mit Keanu Reeves, spielt im New York der 1970er Jahre; erzählt wird aus der Perspektive des jungen Winston Scott. Amazon Prime, 22. September

10. Das Boot

Die Schauplätze der vierten Staffel der deutschen Vorzeigeserie sind das Berlin des Jahres 1943 und das Mittelmeer. Während sich in der Hauptstadt in den Reihen der Kriegsmarine der Widerstand gegen das Naziregime regt, eskaliert der U-Boot-Krieg mit äußerster Brutalität. Zu den Neuzugängen in den sechs Episoden zählen Rosalie Thomass, Wilson Gonzalez Ochsenknecht, Sascha Gersak und Marco Leonardi. Sky, 23. September

11. Gen V

Noch ein Serien-Ableger: „Gen V“ spielt in der Welt von „The Boys“. Die Godolkin University bildet die nächste Generation der Superheldinnen und Superhelden aus. Das Collegeleben ist von wilden Partys und davon geprägt, dass die Studierenden versuchen, ihre Superkräfte mit Werbedeals zu vergolden. Doch die Schule hat ein unheimliches Geheimnis. Amazon Prime, 29. September