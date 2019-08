51 Neu im August: „Carnival Row“, „Derry Girls“, „City On A Hill“, Glow“, „Der dunkle Kristall“ und „Wu Assassins“ (von links oben im Uhrzeigersinn). Mehr Bilder von den zehn interessantesten Neustarts dieses Monats gibt es in unser Fotostrecke. Foto: Amazon Prime/Jan Thijs

Cara Delevingne und Orlando Bloom als Fee und Detektiv in „Carnival Row“, Kevin Bacon als FBI-Agent in „City On A Hill“ und außerdem die Rückkehr von „Glow“, „The Terror“ und „Der dunkle Kristall“: unsere Streaming-Tipps für August.

Stuttgart - Feen in London, korrupte FBI-Agenten in Boston und Wrestling-Heldinnen in Las Vegas: Wir stellen die zehn interessantesten Serien vor, die im August bei Streamingdiensten wie Netflix oder Amazon und im Pay-TV starten.

Carnival Row

Ein fantastisches Flüchtlingsdrama: In einem fiktiven England des viktorianischen Zeitalters suchen zahllose von den Menschen aus ihren Heimatländern vertriebene mythologische Figuren Unterschlupf. Ihnen ist verboten, frei zu leben, zu fliegen oder zu lieben. Die Fee Vignette (Cara Delevingne) und der Detektiv Rycroft (Orlando Bloom) finden trotzdem zueinander. Amazon, 30. August

City On A Hill

Boston in den frühen 1990er Jahren: In einer Stadt, die fest in der Hand von Kriminellen ist, verbündet sich ein idealistischer Staatsanwalt (Aldis Hodge) ausgerechnet mit einem korrupten FBI-Agenten (Kevin Bacon). Eigentlich sind sie nur hinter einer Verbrecherbande her, die Geldtransporte überfällt, doch in dem zehnteiligen Krimidrama legen sie sich nach und nach mit allen an, die in der Stadt durch illegale Geschäfte reich werden wollen. Sky, 5. August

Der dunkle Kristall: Ära des Widerstands

Im Jahr 1982 brachten die beiden „Muppets“-Erfinder Jim Henson und Frank Oz den Fantasypuppenfilm „Der dunkle Kristall“ ins Kino. Obwohl der Film damals nicht wirklich ein Hit war, erzählt die zehnteilige Serie „Der dunkle Kristall: Ära des Widerstands“ nun die Vorgeschichte – erneut mit Puppen. Netflix, 30. August

23 Morde

Bereits vor vier Jahren wurde für Sat 1 die Miniserie produziert, in der es um die 23 Morde eines geständigen Verbrechers (Franz Dinda) geht. Doch dann bekam man Angst vor der eigenen Courage. Jetzt hat man den sechsteiligen Krimi für den hauseigenen Streamingdienst Joyn doch noch aus den Archiven hervorgekramt. Joyn, 19. August

Wu Assassins

Noch mehr Fantasy: 1000 Mönche haben sich einst geopfert, um einen Auserwählten Kraft zu geben, damit er die dunklen Mächte der Welt stoppen soll. Dass er dieser Auserwählte sein soll, trifft den Koch Kai Jin, der im San Francisco von heute lebt, etwas unvorbereitet. Netflix, 8. August

Dear White People 3

„Stell dir vor: ‚Moonlight‘ trifft auf ‚Sex and the City‘“, sagt Joelle (Ashley Blaine Featherson) – und fasst damit gut zusammen, worum es in der dritten Staffel der Dramedyserie „Dear White People“ geht, die von schwarzen Studenten an einer Eliteuni, von Diskriminierung und romantischen Verwicklungen erzählt. Netflix, 2. August

Derry Girls 2

Erin, Orla, Clare und Michelle sind die Heldinnen dieser in den 1990ern spielenden Coming-of-Age-Komödie, die den herben Charme hat, den man von britischen Sozialkomödien wie „Ganz oder gar nicht“ oder „Billy Elliot“ kennt. Die Menschen im nordirischen Derry mögen ruppig rüberkommen, haben aber das Herz am rechten Fleck und bieten natürlich jede Menge Stoff für eine zweite Staffel. Netflix, 2. August

Glow 3

Zoya the Destroyer, Liberty Bell und Co. haben es tatsächlich geschafft: Sie sind mit ihrer weiblichen Wrestlinggruppe auf dem Weg nach Las Vegas. Sie verirren sich ins Casino, in die Wüste und träumen weiterhin von Ruhm und Reichtum. Fortsetzung der aberwitzigen 80er-Kostümshow. Netflix, 9. August

Marlon

Mit zwei Jahren Verspätung kommt die US-Sitcom mit Marlon Wayans nach Deutschland. Wayans und Essence Atkins spielen ein geschiedenes Paar, das versucht wegen der Kinder Freunde zu bleiben. Das ist natürlich nicht immer leicht. Netflix, 16. August

The Terror 2

Wie „True Detective“ oder „American Horror Story“ ist „The Terror“ eine Anthologieserie. Die zweite Staffel lehrt einem nicht mehr im 19. Jahrhundert auf dem Eismeer das Fürchten, sondern in einem US-Lager, in dem im 2. Weltkrieg nach dem Angriff auf Pearl Harbor Japaner und japanischstämmige Amerikaner interniert werden. Amazon, 16. August