Am Freitagabend hat das dreitägige Heusteigviertelfest seinen Auftakt gefeiert: mit womöglich so vielen Besuchern wie noch nie. So zumindest präsentierte sich das Heusteigviertel gut zwei Stunden nach dem offiziellen Start am Freitag. Von der Bühne am Mozartplätzle lässt La Diri zwar „Sweet Alabama“ ertönen, doch Sehnsucht in die Ferne weckt das bei niemandem. Warum auch! Schließlich ist man an diesem Abend „ganz hier zuhause“, wie Leon (24) sagt, „beim Feiern vor der Haustüre.“ Und Trauben von Leuten quellen an den beiden Eckkneipen bis in die querende Straße hinaus. Die entspannte Atmosphäre scheint sogar auf Autofahrer abzufärben, die sich die paar Meter unaufgeregt durchtasten.