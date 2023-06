7 Mehrere Vereine und Gruppen beteiligten sich auch am Bühnenprogramm, zum Beispiel die Stadtkapelle. Foto: Peter Mann/n

In der Innenstadt von Ludwigsburger drängen sich am Samstag die Besucher. Bei Musik und Speisen aus aller Welt feiern viele bis tief in die Nacht.









Mächtig viel war am Samstag beim Marktplatzfest in der Ludwigsburger Innenstadt los. Rund 25 000 Besucher sind zu dem Straßenfest gekommen, schätzt der Cheforganisator Franz Weckesser. Das seien in etwa so viele wie im vergangenen Jahr.