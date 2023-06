In Backnang steht das viertägige Straßenfest an. Das Programm mit Bands auf sechs Bühnen, Vergnügungspark, Kunst- und Genussmeile verspricht bei der 51. Auflage ein Megaspektakel. Waiblingen feiert das Wochenende darauf.

Der Countdown läuft, der Startschuss für das 51. Backnanger Straßenfest kann fallen. Besser gesagt die Startschüsse: Fünf laute und einen leiseren Böllerschuss werden die Mitglieder der Schützengilde Backnang an diesem Freitag um 19 Uhr hoch oben vom Stadtturm abfeuern. Damit weiß dann jeder nah und fern: Das viertägige Fest ist eröffnet.

OB und sein Organisationsteam sind vorbereitet

„Ich freue mich schon riesig“, sagt der Oberbürgermeister Maximilian Friedrich. Und er ist damit wohl nicht alleine, denn tatsächlich verspricht das Programm für die kommenden Festtage zahlreiche musikalische und kulinarische Höhepunkte bis spät in den Abend – mit etlichen Klassikern und zahlreichen Neuheiten. Bange muss dem Stadtoberhaupt also nicht sein. Die Eröffnungsrede („Meine wohl wichtigste Rede des Jahres“) habe er schon parat, seine Mitarbeiter vom Organisationsteam arbeiten seit Monaten eifrig an den Vorbereitungen, und auch Petrus scheint auf seiner Seite: „Ich bin zuversichtlich: Für Samstag und Sonntag ist strahlender Sonnenschein vorhergesagt, und schon ab Freitagmittag soll es trocken sein“, sagt Friedrich.

Und falls nicht? Dann feiern die Backnanger und ihre Gäste eben im Regen. Auch das können sie. „Ich kann mich an kein Straßenfest erinnern, an dem es nicht auch mal nass wurde“, sagt der OB. Nicht ohne Grund verkaufen zahlreiche Geschäfte seit einigen Tagen als Fanartikel Straßenfest-Schirme. Die schützen vor Regen wie vor Sonne – allerdings nicht vor Diebstahl: „Mein Schirm kam mir letztes Jahr abhanden“, berichtet Friedrich von Erfahrungen. Kurz vor dem Straßenfest sieht er keinen Anlass für schlechte Laune.

Das Festprogramm, das vom Organisationsteam rund um Sanoj Abraham auf die Beine gestellt wurde, trägt einen großen Teil dazu bei. Es sprengt den bewährten Rahmen: „Das Programmheft ist um eine Doppelseite gewachsen“, sagt Abraham. Damit die Besucher nicht den Überblick verlieren, gibt es seit diesem Jahr neben dem gedruckten Exemplar auch eine interaktive Karte im Internet. Darin sind alle Bühnen, Stände, Attraktionen und sonstigen Anlaufstellen zu finden. Freifunk Backnang stellt während der Festtage kostenloses WLAN zur Verfügung; zu finden unter dem Stichwort „Freifunk“. Und falls jemand dennoch vor Ort die Übersicht verlieren sollte, gibt es Hilfe im Festival-Büro, Im Biegel 13. Die Mitarbeiter dort wissen Bescheid.

Sechs Bühnen mit mehr als 70 Bands

Das Angebot ist so umfangreich, dass man sich auch bei einer Vorankündigung wie dieser auf ausgewählte Beispiele beschränken muss. Mit von der Partie ist an allen Tagen etwa ein großer Vergnügungspark mit Fahrgeschäften, Wurf- und Imbissbuden auf der Bleichwiese. „Auch das Riesenrad ist wieder mit dabei“, sagt Abraham. Für Kinder von vier bis zwölf Jahren lockt auf dem Gelände vor dem Stiftshof am Samstag und Sonntag, jeweils von 14 bis 18 Uhr, ein kostenloses Spiel-, Spaß- und Mitmachprogramm mit Hüpfburg, Bastelangeboten, Kinderschminken und vielem mehr. Einen Steinwurf entfernt findet am Samstag von 14 bis 20 Uhr ein Schachturnier statt.

Auf sechs Bühnen, verteilt in der Stadtmitte, zeigen mehr als 70 Bands und Gruppen ihr Können. Darunter auch etliche Talente beim Nachwuchsfestival, dessen Sieger am Sonntag von 15 Uhr an gesucht wird.

130 Stände mit Angeboten

Aber nicht nur für die Ohren, auch für die Gaumen wird einiges geboten, und zwar an allen Tagen. In der Innenstadt sind 130 Stände mit verschiedensten Angeboten aufgebaut. „Wir haben deutlich mehr Bewerbungen als Fläche“, sagt Abraham. Das Augenmerk lag bei der Auswahl vornehmlich auf regionale Anbieter. Je lokaler das Angebot, um so größer die Chance auf einen Platz. Ausnahme: Die Partnerstädte Backnangs aus dem französischen Annonay und dem ungarischen Bácsalmás haben stets ihren Platz sicher. Das englische Chelmsford wird immerhin eine Delegation entsenden, um die Gemeinschaft zu pflegen und sich die eine oder andere Köstlichkeit munden lassen. Eventuell in der Weinlaube im Stiftshof, die ebenfalls eine Neuerung beim 51. Straßenfest ist. Weitere Highlights: Kanufahren und Entenrennen auf der Murr sowie ein großes Mitmach-Sportprogramm am Samstag.

Fester Bestandteil ist stets der Kunsthandwerkermarkt. Er öffnet am Sonntag um 11 Uhr. Auch dafür haben sich mehr Stände als im Vorjahr angemeldet. Bevor die Waren feilgeboten werden, wird um 10 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst auf dem Marktplatz gefeiert. Gemächlicher geht’s dann beim Seniorennachmittag am Montag ab 14 Uhr zu. Den endgültigen Feierabend der Festtage verkündet dann am Montag um 23 Uhr ein Trompetensolo vom Stadtturm.

Am 30. Juni beginnt das Waiblinger Altstadtfest

Eine Woche später verlagert sich das große Feiern ins Remstal. Vom 30. Juni bis 2. Juli lockt dann das Waiblinger Altstadtfest. Die Eröffnung am Freitag wird mit Fanfaren vom Hochwachturm eingeleitet. Oberbürgermeister Sebastian Wolf gibt den Startschuss dann gegen 19 Uhr auf dem Elsbeth-und Hermann-Zeller-Platz. Eine Attraktion des dreitägigen Festes wird wieder das Stauferspektakel sein. Auf der Brühlwiese beim Bürgerzentrum ist Musik und Gaukelei, Lagerleben und nächtliches Feuerspektakel geboten. Parallel dazu läuft das Altstadtfest in den Gassen der Innenstadt – traditionell sind die Vereine für die Bewirtung und das Programm zuständig.

Mehr zum Backnanger Straßenfest unter: www.backnanger-strassenfest.de