Straßen- und Stadtbahnsperrung: Wird Botnang für mehrere Wochen abgehängt?

1 Noch rund sieben Wochen sollen laut Netze BW die Arbeiten an der Botnanger Straße dauern. Foto: Fotoagentur Stuttgart/Andreas Rosar

Noch rund sieben Wochen ist die Botnanger Straße wegen eines Wasserrohrbruchs gesperrt. Parallel dazu wollen die SSB den Stadtbahnverkehr zwischen Vogelsang und Botnang unterbrechen. Das könnte zu massiven Verkehrsproblemen führen.











Vor einer Woche hat ein Wasserrohrbruch für massive Schäden an der Botnanger Straße gesorgt. Im Bereich der Haarnadelkurve wurde der Belag großflächig unterspült. Seitdem ist die Straße, die Botnang mit dem Stuttgarter Westen verbindet, in beide Richtungen zwischen der Lindpaintner- und der Geißeichstraße für den Verkehr gesperrt. Die Netze BW geht von einer Bauzeit von rund sieben Wochen am Botnanger Sattel aus.