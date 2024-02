Lkw-Falle in Magstadt: Lastwagen bleibt unter Brücke stecken – mal wieder

6 Ein Lkw steckt am Montagvormittag unter der Eisenbahnbrücke in der Schafhauser Straße in Magstadt – wieder mal. Foto: SDMG/SDMG / Dettenmeyer

Weil er nicht auf die Durchfahrtshöhe von 3,30 Metern achtete, ist ein Lkwfahrer unter der Eisenbahnbrücke in der Schafhauser Straße in Magstadt stecken geblieben. Die Brücke ist beinahe schon berüchtigt. Immer wieder bleiben Lastwagen an ihr hängen.











Ein Lkw ist am Montag gegen 9.30 Uhr unter der Eisenbahnbrücke in der Schafhauser Straße in Magstadt stecken geblieben. Die Polizei vermutet, dass der 43 Jahre alte Fahrer nicht auf die Durchfahrtshöhe von 3,30 Metern achtete. „Der Mann war in Richtung Magstadt unterwegs, als seine Fahrt abrupt gestoppt wurde und er weder vor- noch zurückkam“, schreibt die Polizei in einer Mitteilung.