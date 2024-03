1 Die Polizei hat im Fall der verschwundenen 15-jährigen Lina drei Personen festgenommen (Archivbild). Foto: Frederick Florin/3p-afp/dpa

Die 15-Jährige war am 23. September auf Weg zum Bahnhof verschwunden. Die Suchmaßnahmen waren umfangreich, aber bislang ergebnislos. Nun wurden ein Paar sowie ein Mann festgenommen.











Straßburg - Im Fall der seit einem halben Jahr verschwundenen 15-jährigen Lina im Elsass haben die Fahnder drei Menschen festgenommen. Ein Paar sowie ein Mann seien am Morgen in Polizeigewahrsam genommen worden, berichteten die Zeitung "Le Parisien" und weitere Medien unter Verweis auf die Ermittler in Straßburg.