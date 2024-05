Netflix-Star Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi haben sich heimlich das Jawort gegeben. Die private Eheschließung fand bereits am vergangenen Wochenende statt, wie Insider berichten.

"Stranger Things"-Star Millie Bobby Brown (20) und Jake Bongiovi (22) haben den Bund für Leben geschlossen. Das berichtet das US-Magazin "People", und bestätigt damit einen Bericht der britischen "Sun". Brown und der Sohn von Musiker Jon Bon Jovi (62) gaben sich demnach am vergangenen Wochenende in einer privaten Zeremonie das Jawort.

Private Eheschließung in kleinem Kreis

"Es war eine sehr unaufgeregte, romantische Zeremonie, bei der die engste Familie dabei war, als sie ihre Gelübde ablegten", verriet eine namentlich nicht genannte Quelle dem britischen Blatt. Sowohl Jon Bon Jovi als auch die Eltern von Netflix-Star Brown seien anwesend gewesen. Das frisch verheiratete Paar soll zudem eine größere Hochzeitszeremonie planen, die später im Jahr stattfinden soll.

Heirat nach rund einem Jahr Verlobung

Brown und Bongiovi sollen sich über Instagram kennengelernt haben, und zunächst Freunde gewesen sein. 2021 kursierten erstmals Gerüchte, dass aus den beiden ein Paar geworden sein könnte. Anfang April 2023 gab Brown dann mit einem romantischen Instagram-Post ihre Verlobung bekannt. "Ich habe dich drei Sommer lang geliebt, jetzt, mein Schatz, will ich sie alle", schrieb der Star aus Filmen wie "Godzilla vs. Kong" oder "Enola Holmes" damals in dem sozialen Netzwerk.

Auch Jake Bongiovis berühmter Vater befürwortet die Eheschließung seines erst 22-jährigen Sohnes. "Ich weiß nicht, ob das Alter eine Rolle spielt, wenn man den richtigen Partner findet und zusammen wächst", sagte er bereits im Mai letzten Jahres in einem Radiointerview, und fügte hinzu: "Millie ist wundervoll. Ihre gesamte Familie ist toll. Jake ist sehr, sehr glücklich."