1 Die vermisste Frau wurde am Freitag und Samstag in Reichenbach und Plochingen gesucht. Foto: /SDMG / Woelfl

Eine 23 Jahre alte Frau ist am Freitagabend auf dem Heimweg von der Arbeit in Reichenbach an der Fils (Kreis Esslingen) entführt und vergewaltigt worden. Der 36-jährige Tatverdächtige wurde am Samstag festgenommen.















Ein 36-Jähriger soll am Freitagabend eine junge Frau überfallen, in eine Gartenhütte verschleppt und vergewaltigt haben. Der Mann wurde am Samstag von der Polizei festgenommen.

Das 23-jährige Opfer wurde laut Polizeiangaben am Freitagabend, gegen 23.15 Uhr, von Angehörigen als vermisst gemeldet, nachdem sie nicht von der Arbeit zurückgekehrt war. Üblicherweise war sie dazu zu Fuß von Reichenbach nach Plochingen über Wiesen und Felder nördlich der Landesstraße 1192 und der B 10 unterwegs. Auch am Freitagabend hatte sie sich offenbar gegen 20.15 Uhr auf den Weg gemacht. Als sie nach 23 Uhr noch nicht zuhause war, wurde die Polizei alarmiert.

Suchaktion in Plochingen und Reichenbach

Noch in der Nacht wurden umfangreiche Suchmaßnahmen unter Beteiligung eines Polizeihubschraubers, mehrerer Rettungshundestaffeln mit Suchhunden und Mantrailern sowie etlichen Streifenwagenbesatzungen verschiedener Polizeireviere durchgeführt, die am Samstag fortgeführt wurden.

Am Samstag gegen 19.30 Uhr wiesen Passanten im Bereich Harnesteig die Einsatzkräfte auf eine Gartenhütte hin, bei der sich immer wieder ein unbekannter Mann aufhalten solle. Die Einsatzkräfte bemerkten, dass sich in der Hütte eine Frau befand. Als sie die Einsatzkräfte sah, konnte sie aus dem Fenster klettern und in Sicherheit gebracht werden. Der Tatverdächtige flüchtete indes, als er die Polizei bemerkte. Der Rettungsdienst brachte die leicht verletzte 23-Jährige in eine Klinik, wo sie vorsorglich stationär aufgenommen wurde.

Wie die Ermittlungen ergaben, soll der Mann sie auf ihrem Heimweg am Freitagabend angegriffen, mit einem Messer bedroht und dann zu der Gartenhütte verschleppt haben, wo er die 23-Jährige vergewaltigt und bis zu ihrer Rettung festgehalten haben soll.

Beschuldigter verweigert die Aussage

Fahndungskräfte der Polizei konnten ihn kurze Zeit später im Bereich der B 10 auf einem Feldweg stellen und vorläufig festnehmen. Zuvor hatte sich der 36-Jährige selbst mit einem Messer eine Verletzung zugefügt, die in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Nach dem jetzigen Ermittlungsstand verfügt der Mann über keinen festen Wohnsitz und hielt sich seit mehreren Monaten mit Zustimmung des Eigentümers in der Gartenhütte auf. Der unter anderem wegen Betäubungsmitteldelikten polizeilich bekannte und wegen Raubes vorbestrafte 36-Jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Sonntag dem Haftrichter beim Amtsgericht Esslingen vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete. Derzeit macht der Beschuldigte von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Die umfangreichen Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Esslingen dauern weiter an.