„Notorische Zuspätkommer sind Egoisten, denen es wurscht ist, wie andere mit ihnen klarkommen.“ Der Kommentar des Ludwigsburger Freie Wähler Stadtrats Hermann Dengel fasste jüngst etwas zugespitzt zusammen, was eine Ratsmehrheit zur Einführung eines neuen Sanktionsinstruments bewog: In Ludwigsburg müssen Eltern, die ihre Kinder wiederholt nicht rechtzeitig aus städtischen Kitas abholen, künftig 30 Euro pro halbe Stunde Verspätung berappen. Inflationär einsetzen will die Stadt die Daumenschrauben aber nicht: Die Gebühr sein die „ultima ratio“, so die Erste Bürgermeisterin Renate Schmetz.