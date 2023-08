Stradivarius in Stuttgart

Die spanische Damenmode-Marke Stradivarius der Firma Inditex eröffnet ihre erste Deutschland-Filiale im Milaneo in Stuttgart. Das Milaneo-Management frohlockt.









Beliebt, aber in Deutschland nur online erhältlich: Das galt bislang für die spanische Damenmode-Marke Stradivarius. Nun kommt die erfolgreiche Inditex-Marke nach Stuttgart, ins Milaneo am Mailänder Platz. „Der Mietvertrag wurde kürzlich unterzeichnet, die Eröffnung ist für November 2023 geplant. Damit wäre es auch die erste Store-Eröffnung von Stradivarius in Deutschland überhaupt“, sagt Milaneo-Centermanager Dirk Keuthen.