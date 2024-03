Bauarbeiten am Hauptbahnhof bremsen alle Linien aus

1 Bauarbeiten am Hauptbahnhof Stuttgart sorgen für die Störung. (Archivbild) Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Der S-Bahnverkehr im Raum Stuttgart ist am Mittwochvormittag gestört. Grund sind Bauarbeiten am Hauptbahnhof, betroffen sind alle Linien.











Link kopiert



– Wegen Bauarbeiten an einer Weiche im Bereich des Stuttgarter Hauptbahnhofs in Stuttgart-Mitte kommt es am Mittwochvormittag zu Störungen im gesamten S-Bahnbetrieb. Laut VVS ist die Störung zwar behoben (Stand 12 Uhr), die Verspätungen können aber noch andauern.