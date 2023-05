1 Bis zu 50 Prozent der Züge im Regional- und Fernverkehr fallen aus. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Vergleicht man am Stuttgarter Hauptbahnhof am frühen Montagmorgen die angezeigten Verbindungen, die auf jeden Fall fahren, mit dem Aushangfahrplan, dann ergibt sich eine Ausfallquote von 30 bis bis 50 Prozent beim Regional- und Fernverkehr. Auf diesen Wert kommt die Bahn auch bei einer ersten Einschätzung der gestrichenen Verbindungen. Laut einem Bahnsprecher könne man sich aber auf die elektronische Auskunft in der App oder im Reiseplaner im Netz verlassen: Was da als Verbindung angezeigt werde, fahre auch, der immer noch stark eingeschränkte Verkehr fahre „stabil“. Die meisten Fernverkehrsverbindungen, die in Stuttgart beginnen, könnten fahren. Zunächst mussten Reisende nach Esslingen und Vaihingen/Enz ausweichen.