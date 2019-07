1 Die Polizei musste sich in Bietigheim-Bissingen mit einem Betrunkenen herumschlagen. Foto: dpa

Ein 24-Jähriger wehrt sich nach Kräften, als ihn die Polizei festnimmt. Er spuckt, tritt und beleidigt die Beamten. Der Betrunkene hatte seine Freundin zuvor mutmaßlich geschlagen.

Bietigheim-Bissingen - Ein alkoholisierter Mann hat in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) wohl eine Frau geschlagen und Polizeibeamte bespuckt. Wie die Polizei mitteilt, war sie am Dienstag gegen 18 Uhr in die Wobachstraße gerufen worden, weil ein Passant den 24-jährigen beobachtet hatte, wie er eine Frau schlug. Die 40-Jährige, der Tatverdächtige und ein weiterer Mann hatten zuvor auf einer Parkbank zusammengesessen. Weil die Frau mutmaßlich mit dem 24-Jährigen Schluss machen wollte, wurde er wohl handgreiflich. Als die Polizisten eintrafen, habe sich der 24-Jährige aggressiv gegeben. Da er zudem stark alkoholisiert war, wurde er festgenommen. Der Mann versuchte die Beamten in der Folge zu kneifen, trat nach ihnen und bespuckte sie. Er verbrachte die Nacht in einer Zelle.