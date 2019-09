20 Jüngste „Art Alarm“-Teilnehmerin: Marko Schacher zeigt Zoe Urgessas Blatt „Ballerina“ Foto: Schacher

Am 21. und 22. September laden 18 Stuttgarter Privatgalerien zum Rundgang. Der „Art Alarm“ macht die Stadt zur Kunstbühne. Als „Ortstermin“ bieten die „Stuttgarter Nachrichten“ eine exklusive Führung mit Bustour an.

Stuttgart - 20 Jahre Galerienrundgang „Art Alarm“ werden an diesem Samstag (11 bis 21 Uhr) und Sonntag (11 bis 18 Uhr) in Stuttgart gefeiert. 18 Privatgalerien laden ein, die Vielfalt der Gegenwartskunst von der Malerei über Installationen bis hin zur Kunst mit Fotografie und Video zu entdecken. Nicht nur in der Innenstadt. Der Weg zur Kunst führt etwa auch in die Stadtteile Möhringen (Abt Art), Weilimdorf (March) und Bad Cannstatt (Keim).

StN-„Ortstermin“ am 21. September

Wie aber arbeiten Galerien überhaupt? Welche Rolle spielen sie bei der Vermittlung von Kunst? Im Rahmen unserer Veranstaltungsreihe „Ortstermin“ bietet unsere Zeitung an diesem Samstag, 21. September, eine exklusive Führung an. Start ist um 10.30 Uhr in der Galerie Thomas Fuchs (Reinsburgstraße 68). Von der Galerie von Braunbehrens (Rotebühlstraße 87) aus geht es dann im bequemen Bus weiter – zu den Galerien Andreas Henn, Schlichtenmaier und Strelzski. Letzte Station ist das Galerienhaus Stuttgart (Breitscheidstraße 48) mit Hartmann Projects und Schacher – Raum für Kunst. Dort darf man über eine echte Künstlerfamilie staunen – und über die Bildwelt der siebenjährigen Zoe Urgessa. Die Teilnahme an diesem „Ortstermin“ kostet 10 Euro, die Tickets sind von 10 Uhr an direkt am Startpunkt Galerie Thomas Fuchs erhältlich. Ihre Anmeldungen nehmen wir gerne entgegen – www.stn.de/ortstermin.

Eröffnungsreigen schon vorab

Bereits an diesem Donnerstag beginnt der „Art Alarm“ (www.art-alarm.de) – mit Eröffnungen in der Galerie Schlichtenmaier (19 Uhr, Kleiner Schlossplatz – zu sehen sind neue Werke von Eckart Hahn) und in Ute Nolls Uno Art Space (Liststraße 27, dort spricht, ebenfalls um 19 Uhr, Adrienne Braun, Kritikerin unserer Zeitung, über die neue Fotoserie „La Mer“ des Stuttgarters Frank Paul Kistner). An diesem Freitag geht es weiter: Bei Abt Art (19 Uhr, Rembrandtstraße 18, mit Neuem von Isa Dahl und Daniel Wagenblast), Dengler und Dengler (19 Uhr, Rosenbergstraße 102, mit einem Gastspiel von Hendrik Voerkel und Volker Kaufmann), bei Thomas Fuchs (18 Uhr, Reinsburgstraße 68, mit Neuem von Ruprecht von Kaufmann) sowie in der Galerie Z (19 Uhr, Rosenbergstraße 104, mit der Gruppenschau „Von Cowboys und anderen großen Tieren“).

Natürlich ist der „Art Alarm“ immer auch Anlass, weitere Kunstbühnen zu besuchen. So beschenkt die Galerie Mueller-Roth, in der Christophstraße 6 Nachbarin der „Art Alarm“-Galerie Michael Sturm mit der Präsentation von Maurizio Nannuccis frühem Hauptwerk „ Quasi infinito - Beinahe unendlich“ von 1971. Nicht verpassen sollte man die wunderbare Schau zu Ragnar Kjartansson im Kunstmuseum Stuttgart, empfehlenswert zudem „Weissenhof City“ in der Staatsgalerie. Ein Überraschungsmoment bietet sich im Sieglehaus. Mit einer freudvollen Schau mit Werken von ihr vertretener Künstlerinnen und Künstler wie Patricia Thoma zieht Amrei Heyne den Ausstellungsraum Kunstbezirk in unerwartetes Scheinwerferlicht.