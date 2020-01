17 Trainer Pellegrino Matarazzo wird vom Maskottchen geherzt und zeigte sich nach der Partie durchaus einverstanden mit der Leistung seiner Spieler. Foto: Baumann

Der VfB ist mit einem 3:0 stark in das Jahr gestartet. Nach der Partie haben sich die Beteiligten geäußert – wir haben die Stimmen zum Spiel zusammengetragen.

Stuttgart - Mit einer soliden Leistung und einem nie wirklich gefährdeten 3:0 (1:0) gegen den 1. FC Heidenheim ist der VfB Stuttgart in das Pflichtspieljahr gestartet. Kapitän Marc Oliver Kempf und die Stürmer Nico Gonzalez und Mario Gomez haben die Treffer erzielt. Nach der Partie haben sich die Beteiligten geäußert – wir haben die Stimmen zum Spiel zusammengetragen.

VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo: „Wir haben ein ordentliches Spiel gemacht und nach der Anfangsphase die Kontrolle gehabt. Die eine oder andere Situation müssen wir besser ausspielen. Nach der Pause hatte Heidenheim viel Energie. Aber meine Jungs sind dann vor allem defensiv gute Wege gegangen, haben eine große Bereitschaft an den Tag gelegt. Die wichtigste Erkenntnis heute – wir sind einen Tick weiter als gedacht, was die Offensive angeht. Aber wir haben auch noch viel Luft nach oben. Für mich persönlich war es ein schönes Erlebnis. es war emotional und intensiv.“

FCH-Trainer Frank Schmidt: „Glückwunsch an den VfB für den verdienten Sieg. Wir hatten zu viele Ballverluste, viele einfache Fehler. Wir haben es uns auch immer wieder selbst schwer gemacht und dem VfB immer wieder die Türe aufgemacht. Das 2:0 war gleichbedeutend mit der Niederlage. Das dritte Tor schenken wir her, das ärgert mich. Wenn du hier was mitnehmen willst, musst du mehr anbieten. Das haben wir nicht geschafft.“

VfB-Sportchef Sven Mislintat: „Gegen die beste Defensive der Liga mit 3:0 zu gewinnen, ist schon gut. Wir haben etwas passiv angefangen, aber haben das Spiel anschließend kontrolliert und sauber zu Ende gespielt.“

VfB-Spieler Pascal Stenzel: „Es war noch nicht perfekt. Aber vieles von dem, was wir einstudiert haben, hat funktioniert. Wir haben das Spiel über 70 Minuten gut kontrolliert, der Trainer hat uns gut auf Heidenheim vorbereitet. Auf St. Pauli erwarte ich ein mindestens so intensives Spiel.“

VfB-Spieler Gregor Kobel: „Das war ein sehr wichtiger Sieg. Wir haben einen guten Auftritt hingelegt. Es ist positiv, dass wir schon vieles von dem umgesetzt haben,was der Trainer verlangt.“

VfB-Spieler Nico Gonzalez: „Das war ein gutes Spiel von uns. Ich bin sehr zufrieden. Es macht Spaß mit dem neuen Trainer, weil wir jetzt schneller nach vorne spielen.“

