8 Die Influencerin und Unternehmerin Kim Kardashian. Foto: IMAGO/NurPhoto/IMAGO/Image Press Agency

Kim Kardashian postet Schmusebilder mit Pete Davidson und zeigt sich wiederholt in einer hautengen Latexpelle von Thierry Mugler. Hat das jetzt Stil oder kann das weg?















Link kopiert

Kim Kardashian (41) hat dieser Tage bei Instagram Bilder gepostet, die sie beim Verputzen einer Pizza mit ihrem neuen Freund Pete Davidson (28) zeigen. Das ist eigentlich keine Nachricht, denn die Influencerin und Unternehmerin postet andauernd Fotos von sich, und trotzdem interessiert es komischerweise 300 Millionen Follower auf Instagram, mit welchem Typen Kardashian schmust.

Vermächtnis von Thierry Mugler

Interessanter ist allerdings das Kleid, das Kardashian trägt und in dem sie schon Tage zuvor bei einer Filmpremiere in Los Angeles erschien. Auf den ersten Blick scheint diese silbrig schimmernde, tief ausgeschnittene Robe wie angegossen oder aufgesprüht zu sein. Thierry Mugler hat diese bodenlange Latex-Pelle entworfen. Dazu passend: ein schwerer, spulenartiger Halsschmuck, aus mehreren Ringen bestehend, der äußerlich ähnlich von Frauen einer ethnischen Minderheit etwa in Myanmars traditionell von Kindheit an getragen wird und zu Deformationen der Oberkörper führt. Mode, die von weißen Menschen gemacht ist und sich fremde Kulturen und Kleidungspraktiken aneignet, ist mittlerweile umstritten. Kim Kardashian ficht das aber nicht an, ihre Fans finden ohnehin alles an ihr geschmackvoll und sexy. Hauptsache, es ist eng.