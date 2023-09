1 Serkan Eren Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

In Stuttgart ist Serkan Eren recht bekannt. Sein Ruf ist bis nach Berlin gedrungen. Bundespräsident Frank Steinmeier wird ihm das Bundesverdienstkreuz verliehen.











Wer einmal mit Serkan Eren unterwegs war, der weiß, der Mann ist buchstäblich mit seinem Handy verwachsen. Anrufe, Nachrichten aus aller Welt, andauernd will jemand was, braucht jemand was, bittet jemand um Hilfe, organisiert er; wahrscheinlich hat nur der Bundeskanzler ein dickeres Telefonbuch als der Gründer der Hilfsorganisation Stelp. Kaum noch was kann ihn überraschen, doch dieser Anruf war speziell. Die Dame aus dem Stab des Bundespräsidenten erwischte ihn bei einem Einsatz, fragte ihn, ob er den Brief schon erhalten habe. „Ich war nicht Zuhause, deshalb natürlich nicht“, erinnert sich Eren, „sie wollte mir dann nicht mehr verraten, nur so viel, ich sollte mir den 9. Oktober freihalten.“