Hat ein 22-jähriger Audi-Fahrer einen 48-Jährigen bei Steinheim mittels Lichthupe genötigt? Die Schilderungen der beiden Beteiligten gehen weit auseinander, weshalb die Polizei nun weitere Zeugen oder mögliche Geschädigte sucht.

Eine Version der Geschichte geht jedenfalls so, dass der 22-Jährige am Donnerstag kurz nach dem Ortsausgang in Richtung Erdmannhausen hinter dem 48-Jährigen fuhr und mehrfach die Lichthupe betätigt haben soll. Anschließend soll er mit seinem Audi eine Kolonne von insgesamt sieben Fahrzeuge überholt haben – und zwar mit deutlich zu hohem Tempo. Auch ein Autofahrer, der nach links in die Otterbachstraße in Richtung Lehrhof abbiegen wollte, soll von dem 22-Jährigen genötigt worden sein.

Lesen Sie auch

Das Polizeirevier Marbach ist unter der Telefonnummer 0 71 44 / 90 00 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de erreichbar.