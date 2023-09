1 Ein 87-Jähriger ist in Steinheim bei einem Spaziergang tödlich verunglückt (Symbolbild). Foto: dpa/Monika Skolimowska

Ein 87 Jahre alter Mann ist am Samstagmorgen in Steinheim (Kreis Ludwigsburg) gestürzt. Dabei zog er sich tödliche Verletzungen zu.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ein 87 Jahre alter Mann ist bei einem Spaziergang am Samstagmorgen in Steinheim gestürzt und noch an Ort und Stelle gestorben. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann, der sich auf einen Rollator stützte, gegen 10 Uhr versucht, eine Bordsteinkante in der August-Scholl-Straße zu überwinden, um auf den Gehweg zu kommen. Der Rollator blockierte dabei offenbar, sodass der Senior stolperte und stürzte. Die Verletzungen, die er sich dabei zuzog, führten letztlich zu seinem Tod.