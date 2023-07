Tafelläden in Nöten

1 Die Ludwigsburger Tafel: Viele der Hilfseinrichtungen arbeiten mittlerweile personell und finanziell am Limit. Foto: Simon Granville

Viele Einrichtungen kämpfen mit steigenden Preise für fast alles, gleichzeitig mangelt es oft an ehrenamtlichem Personal. Vielerorts läuft der Betrieb der Tafelläden noch gut – nur: wie lange noch?









Kreis Ludwigsburg - Es war ein Hilferuf. Er hätte aus vielen einzelnen Tafelläden kommen können, formuliert hat ihn nun aber Udo Engelhardt vom Landesverband Tafel Baden-Württemberg. „Wir wissen nicht, wie lange wir das noch so bewältigen können“, sagte er der Deutschen Presseagentur dieser Tage in Stuttgart. Engelhardt selbst hilft bei der Tafel in Singen mit. Die Kosten für Transport, Kühlung und Lagerung seien gestiegen, die Arbeit im Verein bald nicht mehr auf ehrenamtlicher Basis zu bewältigen.