1 Haushaltsbücher – ein Auslaufmodell? Mitnichten, in Zeiten steigender Preise erfreuen sie sich wachsender Beliebtheit. Foto: imago images/serienlicht

Von wegen altmodisch: Das Haushaltsbuch erlebt eine unerwartete Renaissance. In Zeiten rasch und schnell steigender Preise wollen Verbraucher damit ihr Geld besser zusammenhalten. Dafür gibt es viele kleine Tipps und einen ultimativen.









Am Anfang ist meist Naserümpfen: Wenn Karin Hagenbach ihren Schülerinnen aufgibt, einen Monat lang ein Haushaltsbuch zu führen, dann kommt das selten so richtig gut an. Haushaltsbuch? Das ist doch was von vorgestern. Oder zumindest was für Spießer und vielleicht für Menschen mit sehr, sehr wenig Geld. Doch sehr bald schon, das weiß Karin Hagenbach, kommt der Aha-Effekt.