Coronavirus in der Region Stuttgart

Auch wegen Covid werden Blutkonserven knapp. Dabei werden diese dringend benötigt.

Höhere Inzidenzen allenthalben, doch noch steigt die Patientenzahl in den Kliniken der Region nur langsam. Corona hat jedoch Einfluss auf den Nachschub von Blutkonserven – mit dramatischen Folgen.









Die Tendenz ist eindeutig. Seit zwei Wochen gehen die Inzidenzen in den Kreisen rund um Stuttgart teilweise steil nach oben. In den Kliniken der Region ist die Covid-Sommerwelle – das zeigt eine Umfrage in den Häusern – allerdings bisher kaum oder noch gar nicht angekommen. Die Kliniken im Großraum Stuttgart melden aktuell meist konstante, schlimmstenfalls leicht steigende Patientenzahlen.