1 Eine Laborantin am PCR-Automaten in der Klinik am Eichert, mit dem täglich bis zu 250 Abstriche untersucht werden können. Hier ist die Lage entspannt, die steigenden Zahlen in Deutschland beunruhigen jedoch das Landratsamt. Foto: Giacinto Carlucci

Der Anstieg der Infizierten-Zahlen durch Reiserückkehrer beunruhigt das Landratsamt im Kreis Göppingen. Das Gesundheitsamt hat ein eigenes Sachgebiet zur Bewältigung der Pandemie aufgebaut. In den Kliniken ist die Lage derzeit entspannt









Göppingen - In Deutschland, Europa und der Welt steigt die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus wieder deutlich an. In der Bundesrepublik kletterte die Zahl der bestätigten Neu-Erkrankten auf den höchsten Stand seit Anfang Mai, die Gesundheitsämter meldeten dem Robert- Koch-Institut bis Donnerstagabend 1449 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages. Eine Entwicklung, die auch Ärzte, Kliniken und Behörden im Landkreis Göppingen beunruhigt.