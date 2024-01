Steffi Graf: Ehemann Andre Agassi teilt romantisches Bild

1 Steffi Graf und Andre Agassi sind seit über 22 Jahren verheiratet. Foto: imago/E-PRESS PHOTO.com

Die ehemalige Weltklassespielerin Steffi Graf ist bekanntermaßen sehr auf ihre Privatsphäre bedacht. Zum Jahreswechsel hat Ehemann Andre Agassi nun aber einen romantischen Schnappschuss des Paares geteilt.











Das ehemalige Tennis-Ass Steffi Graf (54) gilt als äußerst bedacht auf Privatsphäre. So führt die "Gräfin" etwa keinen Instagram-Account, und verspürt grundsätzlich wenig Bedürfnis nach Öffentlichkeit. "Ich fühle mich in meiner Privatheit einfach wohler - und konzentriere mich auf das, was mir wichtig ist", erklärte Graf 2022 in einem Interview mit der deutschen "Vogue".