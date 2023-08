1 Sauerstoffmessung: Tanja Brecht ist meist am frühen Morgen unterwegs. Foto: Torsten Schöll

Tanja Brecht hat einen Job, von dem viele Stuttgarter gar nicht wissen, dass es ihn gibt: sie ist Stauwärterin an den Parkseen. Worum geht es da?









Tanja Brecht hat vielleicht einen der schönsten Arbeitsplätze in der Stadt. Die 54-jährige darf von Berufs wegen machen, was viele andere Stuttgarter leidenschaftlich gerne in ihrer Freizeit tun: spazieren gehen an den Parkseen. Die Mitarbeiterin der Netze BW ist Stauwärterin am Bärensee, Neuen See, Pfaffensee und den beiden sogenannten hinteren Parkseen Katzenbach- und Steinbachsee.