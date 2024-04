Durchgangsverkehr in Stuttgart-Ost

1 Eine Forderung: Der massive Durchgangsverkehr muss aus der Gablenberger Hauptstraße herausgenommen werden. Foto: Eva Herschmann

Tägliches Verkehrschaos in Stuttgart-Ost: In einem gemeinsamen Antrag fordert das öko-soziale Lager des Gemeinderats Maßnahmen gegen den Durchgangsverkehr, vor allem in Gaisburg und Gablenberg.











Zwar unterscheiden sich Bad Cannstatt und Stuttgart-Ost in vielerlei Hinsicht, eines haben die beiden benachbarten Stadtbezirke jedoch gemeinsam: sie werden täglich von einer Autolawine förmlich „überrollt“. Während man in Bad Cannstatt noch auf den neuen Verkehrsstrukturplan wartet, an dem die Verwaltung aktuell noch tüftelt, sollen auf der anderen Seite des Neckars Nägel schon mit Köpfen gemacht werden.