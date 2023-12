Staufalle in Stuttgart: Darum herrscht Verkehrschaos in Stuttgart-Ost

1 Die Umgestaltung der Gablenberger Hauptstraße ist der zentrale Baustein der Sozialen Stadt. Foto: Eva Herschmann

Der Umweltverband präsentiert eine Reihe von Maßnahmen, mit denen der Innenstadtbezirk beruhigt werden kann. Eine nahezu autofreie Gablenberger Hauptstraße ist der wichtigste Baustein.











Der Stuttgarter Osten ist einer der am meisten durch Autos belasteten Stadtbezirke. Besonders in Gaisburg und Gablenberg verlaufen stark befahrene Hauptstraßen mit überwiegend Durchgangsverkehr, die das Neckartal, die Innenstadt und die Fildern verbinden. Die Tal-, Wagenburg-, Planck- und Gablenberger Hauptstraße führen durch dicht besiedelte Wohngebiete, deren Anwohner von Lärm und Abgasen belastet sind. Zudem gibt es zu den Stoßzeiten viel Schleichverkehr in den Tempo-30-Zonen – vor allem in Gaisburg.