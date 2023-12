Stauchaos auf A8 bei Pforzheim: Vier Lkw krachen ineinander, ein Fahrer stirbt – A8 gesperrt

1 Auch ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz. (Symbolbild) Foto: dpa/Bert Spangemacher

Vier Lkw krachen auf der A8 bei Pforzheim ineinander, zwei Fahrer werden in ihren Lastern eingeklemmt, einer stirbt. Die A8 ist in Richtung Stuttgart gesperrt. Auch auf der Gegenspur kommt es wegen eines umgekippten Tiertransporters zu massiven Verkehrsbehinderungen.











Auf der A8 bei Pforzheim ist es am Dienstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall gekommen, an dem insgesamt vier Lastwagen beteiligt sind. Zwei Fahrer wurden in ihren Lastwagen eingeklemmt, einer der beiden kam dabei ums Leben. Die Autobahn ist in diesem Bereich in Fahrtrichtung Stuttgart voll gesperrt. (Stand: 15.15 Uhr)