Stau Richtung Stuttgart: Unfall in Leinfelden-Echterdingen bremst Berufsverkehr auf B27 aus

Am Donnerstagmorgen kommt es im Berufsverkehr zu Stau Richtung Stuttgart. Grund ist ein Unfall, der sich in Leinfelden-Echterdingen ereignet hatte.

Ein nach Polizeiangaben weitgehend unspektakulärer Auffahrunfall auf der B27 Richtung Stuttgart hat am Donnerstagmorgen zu massiven Verkehrsbeeinträchtigungen im Berufsverkehr geführt. „Der Unfall ereignete sich um 7.30 Uhr zwischen Leinfelden-Süd und Leinfelden-Mitte auf der linken Spur“, sagte ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage. Diverse Stauportale im Internet zeigen die Verkehrsbeeinträchtigungen ebenfalls.

Abschleppwagen vor Ort

Gesperrt sei die die Strecke nicht gewesen, aber der Einsatz der Abschleppwagen, der in Kürze beendet sein soll (Stand: 9 Uhr), habe den Verkehr an der Anschlussstelle stark ausgebremst. Es seien zwei Fahrzeuge in den Unfall involviert gewesen. Zum Unfallhergang, den Beteiligten, etwaigen Verletzten oder dem Sachschaden konnte die Polizei am Donnerstag zunächst keine Angaben machen. Augenzeugen berichten, dass es sich bei den verunfallten Fahrzeugen um einen Kleinbus und ein Mercedes handelte.