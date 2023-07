Google Maps zeigt viele dunkelrote Abschnitte, Ortskundige sprechen „katastrophalen“ Zuständen – wegen der Sperrung der Autobahn 8 in Richtung Stuttgart herrscht am Freitag Verkehrschaos in und um Geislingen.

In Geislingen an der Steige (Kreis Göppingen) herrscht am Freitagvormittag Chaos auf den Straßen. Weil der Streckabschnitt der Autobahn 8 zwischen den Anschlussstellen Ulm-West und Mühlhausen von Donnerstagabend bis Montagfrüh voll gesperrt ist, müssen Verkehrsteilnehmer, die Richtung Stuttgart fahren, Umleitungen nutzen.

Während der Fernverkehr in Richtung Mannheim/Heilbronn ab dem Autobahnkreuz Ulm/Elchingen auf die A7 und die A6 umgeleitet wird, erfolgt die Umleitung für den regionalen Verkehr in Richtung Stuttgart/Karlsruhe ab der Anschlussstelle Ulm-West über Geislingen an der Steige/Göppingen über die B10 und die B313 zur Anschlussstelle Wendlingen.

Lesen Sie auch

„Geislingen ist katastrophal“

Wer dort unterwegs ist, muss viel Zeit mitbringen. „Geislingen ist katastrophal“, sagt ein Mitarbeiter der Jet-Tankstelle an der Schillerstraße in Geislingen. Ein Autofahrer, der am Morgen in der Fünftälerstadt unterwegs ist, bestätigt das. Wer von Amstetten über die ausgeschilderte Umleitungsstrecke nach Geislingen wolle, habe „keine Chance“, sei „verloren“, sagt er. Laut Tankstellen-Mitarbeiter beginnt das Chaos sogar schon in Dornstadt.

Dass man mit einem größeren Verkehrsaufkommen habe rechen müssen, sei klar gewesen, sagt ein Sprecher der Polizei. Vermehrt Unfälle habe es in diesem Zusammenhang aber nicht gegeben.

Wie ist die Lage in und um Mühlhausen?

Auch Google Maps zeigt auf der B10 von Dornstadt über Urspring, Amstetten und Geislingen in Richtung Kuchen viele dunkelrote Abschnitte. Im Oberen Filstal, also zwischen Geislingen und der Anschlussstelle Mühlhausen, sieht es weniger schlimm aus. Auch hier stockt der Verkehr laut Googles Kartendienst immer mal wieder. Grund hier für ist, dass der lokale Verkehr ab Anschlussstelle Ulm-West über die B 10 und B 466 nach Mühlhausen umgeleitet wird. So schlimm, wie es in der Vergangenheit schon war, ist es aber offenbar nicht.

Die A8-Sperrung ist nötig, weil auf der Strecke, die auch den Albabstieg einschließt, Felsen gesichert werden müssen und die Fahrbahndecke erneuert werden muss. Bis etwa 5 Uhr am Montag soll die Sperrung noch dauern. Die A8 in Fahrtrichtung München ist nicht betroffen.