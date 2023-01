6 Verlangte Autofahrern am Montag einiges an Nerven ab: die Sperrung des Engelbergtunnels Foto: 7aktuell.de/ NR/7aktuell.de | NR

Wegen eines Alarms ist der Engelbergtunnel, durch den die Autobahn 81 zwischen Heilbronn und Stuttgart verläuft, am Montag in beide Richtungen gesperrt worden. Auf den Autobahnen 81 und 8 bildeten sich deswegen zu kilometerlangen Staus. Am späten Abend wurde eine Fahrspur Richtung Stuttgart wieder freigegeben, wie die Polizei Ludwigsburg per Twitter mitteilte.

Polizei geht von technischer Störung aus

Wie ein Sprecher mitteilte, ging der Alarm am Montagmittag als Brandmeldealarm ein. Der Tunnel wurde daraufhin automatisch in beide Richtungen gesperrt: Die Ampeln vor dem Tunnel schalteten auf Rot und die Schranken schlossen sich. Die Feuerwehr überprüfte den Tunnel, fand jedoch keinen Brand. Die Polizei geht von einer technischen Störung im Tunnel aus. Die Ursache hierfür ist jedoch noch unbekannt.

Es wurden örtliche Umleitungen eingerichtet. Ortskundige Verkehrsteilnehmer wurden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.