An mehreren Schauplätzen haben sich am Mittwochmorgen auf der Autobahn 8 dramatische Szenen abgespielt. Stundenlang waren Einsatzkräfte der Feuerwehr auf Höhe der Gemeinde Gruibingen bei Göppingen damit beschäftigt, zwei tonnenschwere Lkw voneinander zu trennen. Dabei war auch ein Kran im Einsatz. Die Fahrzeuge waren mit enormer Wucht aufeinandergeprallt, nachdem der Fahrer eines der schweren Lastkraftwagen am Ende eines Staus auf einen anderen aufgefahren war. Laut Angaben der Polizei sei der erste Fahrer dabei ums Leben gekommen.