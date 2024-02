Statistisches Landesamt: Eine Riesenbehörde zieht nach Fellbach

1 Der neue Standort des Statistischen Landesamts ist am Raiffeisenplatz in Fellbach.Foto: Julian Rettig Foto:

Das Statistische Landesamt verlegt seinen Sitz von Stuttgart-Heslach ins vordere Remstal. 650 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben einen neuen Arbeitsplatz. Offizieller Start im Areal auf der Nordseite des Bahnhofs ist an diesem 1. März.











Vermutlich nicht allen Fellbacherinnen und Fellbachern dürfte bekannt sein, dass sich auf der Nordseite des Bahnhofs ein Landes-Behördenzentrum befindet, das es in seiner Dimension außer in der Landeshauptstadt kaum noch andernorts gibt. Denn auf dem weitläufigen Areal befinden sich nicht nur bundesweit bekannte Großunternehmen wie die Süddeutsche Krankenversicherung (SDK) oder der Immobilienkonzern Wohninvest. Vielmehr haben an der Ecke Schaflandstraße und Philip-Reis-Straße etwa auch das Landesamt für Besoldung und Versorgung (1200 Mitarbeiter) oder das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt Stuttgart (240 Mitarbeiter) ihren Sitz.