1 Je nach Abschluss und Beruf fällt das Gehalt recht unterschiedlich aus. Foto: dpa/Boris Roessler

Laut dem Statistischen Bundesamt in Stuttgart verdienen Vollzeitbeschäftigte im Südwesten im Monat durchschnittlich 4.568 Euro Bruttogehalt. Einige Berufe sind dabei besonders gut bezahlt.











Vollzeitbeschäftigte im Südwesten verdienen im Monat durchschnittlich 4.568 Euro Bruttogehalt. Am meisten aufs Konto bekommen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Sektor Naturwissenschaft, Geografie und Informatik, teilte das Statistische Landesamt am Dienstag in Stuttgart mit. Sie hätten im Schnitt 5.642 Euro auf dem Gehaltszettel.