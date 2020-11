1 14 Kandidatinnen und Kandidaten wollen nach der OB-Wahl in Stuttgart auf dem Chefsessel im Stuttgarter Rathaus sitzen. Foto: imago images/Arnulf Hettrich

Von der Wohnungsnot bis zur Sicherheitspolitik: In unserem Kandidatencheck zeigen wir die zentralen Aussagen der Kandidatinnen und Kandidaten bei der Stuttgarter OB-Wahl zu den wichtigen Themen der Stadt.

Stuttgart - Für was stehen die Kandidaten bei der Stuttgarter OB-Wahl? Was haben sie mit der Stadt vor? Welche Schwerpunkte wollen sie in ihrer Amtszeit setzen? In unserem Kandidatencheck stellen wir die Positionen der Bewerberinnen und Bewerber vor.

Die Kandidaten haben sich zu folgenden Themen positioniert: Wohnungsnot, Kinder und junge Familien in Stuttgart, Klimaschutz in Stuttgart, Entwicklung der Wirtschaft, Sauberkeit und Sicherheit in der Stadt, Entwicklung der Außenbezirke, Soziales, Stuttgarter Kultur und Mobilität in Stuttgart.

In der Reihenfolge ihrer Nennung auf dem Stimmzettel bündeln wir ihre Aussagen zu allen drängenden Themen der Stadt:

– Die Statements von Marian Schreier im Kandidatencheck

– Die Statements von Frank Nopper im Kandidatencheck

– Die Statements von Malte Kaufmann im Kandidatencheck

– Die Statements von Hannes Rockenbauch im Kandidatencheck

– Die Statements von John Heer im Kandidatencheck

– Die Statements von Friedhild Anni Miller im Kandidatencheck

– Die Statements von Issam Abdul-Karim im Kandidatencheck

– Die Statements von Marco Völker im Kandidatencheck

– Die Statements von Martin Körner im Kandidatencheck

– Die Statements von Werner Ressdorf im Kandidatencheck

– Die Statements von Sebastian Reutter im Kandidatencheck

– Die Statements von Veronika Kienzle im Kandidatencheck

– Die Statements von Ralph Schertlen im Kandidatencheck

– Die Statements von Michael Ballweg im Kandidatencheck

Wer keine neuen Texte und Videos verpassen möchte, kann unseren Wahl-Newsletter abonnieren und wird auch nach der Wahl das Wichtigste aus Stuttgart und der Region erhalten. Hier geht es zur Anmeldung!

Das Wichtigste zur Stuttgarter OB-Wahl Die Kandidaten, die Themen, der Wahlkampf: Hier geht es zu unserem Themendossier » Aktuelle Meldungen, interessante Hintergründe zu den Kandidaten und ihren Konzepten für Stuttgart - kompakt gebündelt in unserem Dossier.