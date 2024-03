1 Steffen Nittbaur aus Filderstadt vertreibt eine spezielle Duschrinne und hat eine Vision. Foto: /Philipp Braitinger

Bei den meisten Menschen verschwindet das warme Wasser beim Duschen einfach so im Abfluss. Das muss nicht sein, sagt Steffen Nittbaur aus Filderstadt.











Bei den meisten Menschen verschwindet das warme Wasser einfach so im Abfluss. Dabei steckt im Abwasser doch noch viel Wärmeenergie, wie Steffen Nittbaur erklärt. Gemeinsam mit seinem Sohn Valentin vertreibt der Filderstädter seit Mitte vergangenen Jahres eine spezielle Duschrinne, welche die Wärme des Abwassers nutzt. „Meine Vision wäre, dass das in einigen Jahren der Standard in Deutschland ist“, sagt der 58-Jährige.