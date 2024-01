Start-up aus Sindelfingen: Ein Kaugummi, der das Denken fördern soll

1 Adrian Mitlacher und Erik Maier kennen sich seit der Grundschule – und haben noch viel vor. Foto: / Stefanie Schlecht

Zwei Studenten aus Sindelfingen haben einen Kaugummi entwickelt, der die Hirnleistung anregen soll. Ab sofort ist er in Supermärkten erhältlich. Was steckt in den Kaugummis drin?











Adrian Mitlacher und Erik Maier haben in den vergangenen Monaten viele, viele Kaugummis gekaut. Ihr Anspruch war schließlich nicht weniger als der, ein perfektes Produkt zu kreieren. Schmeckt ihnen auch der hundertste Kaugummi noch? „Absolut“, sagt Mitlacher und nickt. Dabei kommt es den Studenten aus Sindelfingen, die sich seit der Grundschule kennen, nicht nur auf den Geschmack an, sondern vor allem auf die Wirkung. Denn ihr Kaugummi, der den Namen effectzz focus trägt, soll die grauen Zellen ankurbeln. Mehr Leistungsfähigkeit des Hirns anregen also.