1 Der FC Bayern startet als Titelverteidiger in die neue Runde Foto: imago/Frank Hoermann

An diesem Dienstag startet die neue Saison der Champions League. Aus deutscher Sicht stellt sich die Frage, ob sich der jüngste Höhenflug fortsetzt. Dafür gibt es gute Gründe – aber auch einige dagegen.









Stuttgart - Als es August war und der deutsche Fußball in der Stadt des Lichts hell leuchtete, da gab es Experten, die mit Blick in die Zukunft auf mehr hofften als die berühmte Momentaufnahme. Der FC Bayern München stand in Lissabon im Finale der Königsklasse und gewann es auch, mit RB Leipzig schaffte ein zweiter deutscher Club den Einzug ins Halbfinale, und obendrein waren in Hansi Flick (FC Bayern), Julian Nagelsmann (RB) und Thomas Tuchel (Paris St. Germain) auch noch die drei deutschen Trainer im Halbfinale, die dem deutschen Fußball die nächste glanzvolle Note verliehen.