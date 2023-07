1 Hans Gabler, Jürgen Fink und Martin Föll (von links) beim spontanen Bauernprotest auf ihren Ackerflächen nahe Großbottwar. Foto: Werner Kuhnle

Großbottwar und Hemmingen sind Favoriten einer Standortsichtung der AVL. In beiden Kommunen formiert sich jetzt Protest gegen eine große Erddeponie.









Die Präsentation der ersten Ergebnisse einer Standortsuche für einen neuen Erddeponiestandort durch die Abfallverwertungsgesellschaft des Landkreises Ludwigsburg (AVL) zieht massiven Protest nach sich. Dieser formiert sich in Großbottwar, formuliert in einem Protestbrief von Bürgermeister Ralf Zimmermann, und ganz persönlich vor Ort in einer ersten demonstrativen Ackerbegehung mit drei im Zweifelsfall massiv betroffenen Landwirten. In Hemmingen fehlt Bürgermeister Thomas Schäfer jede Vorstellung, wie die Kommune, die für eine lastwagenfreie Ortsdurchfahrt kämpft, in unmittelbarer Nachbarschaft mit zusätzlich 70 Schwerlastfahrten pro Tag klar kommen soll. Die Hemminger schlagen als Alternative andere Areale in der Nähe vor.